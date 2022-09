La nota piattaforma social dedicata alle foto, Instagram, sta vivendo un ormai ininterrotto periodo di aggiornamenti costanti che la stanno facendo evolvere e cambiare mese dopo mese, l’impegno di Meta è a dir poco palese, infatti da semplici aggiornamenti di sicurezza, stanno arrivando anche modifiche relative al design e alle funzionalità del social network.

Instagram attualmente sta lavorando per introdurre una possibilità che in ambito social è nota da sempre, ma che a tutti gli effetti qui mancava, stiamo parlando della possibilità di ripubblicare i post oppure i reels di altri utenti, la novità è stata notata e poi pubblicata su Twitter nella forma di uno screenshot che inquadra il profilo di Adam Mosseri con evidenziato il simbolo della funzione repost.

La funzionalità

“Stiamo esplorando la possibilità di ricondividere i post nel feed, in modo che le persone possano condividere ciò che risuona con loro e così i creatori originali siano accreditati per il loro lavoro[…] Abbiamo in programma di testarlo presto con un piccolo numero di persone.”

Attualmente l’unico modo attraverso il quale un utente può ripubblicare un post o un reel è quello di condividerlo nelle proprie storie, le quali però come sappiamo si limitano ad una durata di 24 ore, adesso si pensa alla possibilità di ricondividere direttamente in feed un contenuto che dunque resta a titolo definitivo.

Al momento non ci sono novità in merito alle tempistiche per l’arrivo della funzione, l’aumento dei segnali potrebbe indicare che però non manca poi così tanto, non resta che attendere.