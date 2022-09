Eurospin ha un elettrodomestico con 5 funzioni in 1: tutti lo comprano

Il grande periodo che stanno vivendo i supermercati e unico nella storia, anche perché sembrano essere l’unico modo che hanno le persone per provare a risparmiare qualcosa. Ogni azienda fa del suo meglio per mettere a disposizione i migliori prezzi, quelli più bassi e convenienti per la merce che vende tra i suoi scaffali.

Uno dei colossi più interessanti in questo mondo prende il nome di Eurospin e ogni giorno mette in offerta alcuni dei prodotti più richiesti all’interno dell’ambiente domestico ma non solo. Proprio durante l’ultimo periodo, Eurospin ha deciso di lanciare un’offerta clamorosa, la quale prevede l’arrivo di un elettrodomestico immancabile.

Eurospin propone uno dei prodotti più richiesti in cucina dagli italiani, ecco quanto costa e cosa permette

Magari state sfogliando il nuovo volantino di Eurospin e tra le tante offerte avete trovato anche qualcosa di inusuale. Stiamo parlando dell’elettronica, mai più particolare di un elettrodomestico, ovvero della nuova friggitrice ad aria di Ardes.

Questa viene offerta in promozione al prezzo di 89,99 € per tutti coloro che la richiedono. Anche sul sito ufficiale potrete effettuare una richiesta per poi recarvi in un punto vendita Eurospin e portarla a casa.

Sono tante le opportunità che questo elettrodomestico offre, visto che si tratta di una sorta di 5 in 1. Infatti potrete cuocere al suo interno qualsiasi tipologia di cibo, sfruttando le cinque funzionalità che rendono possibile la preparazione di qualsiasi ricetta e qualsiasi piatto. Per tutti coloro che hanno problemi di salute o magari stanno seguendo una dieta particolare, risulta peraltro indicata la cottura con una friggitrice ad aria.