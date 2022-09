Esselunga prova ad avere la meglio su Unieuro, ma anche sugli altri rivenditori di elettronica del nostro paese, mediante il lancio di un volantino veramente invitante, ed arricchito con prezzi molto più bassi del normale, i quali si ritrovano a garantire al consumatore un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

Nell’avvicinamento alla corrente campagna promozionale, è bene conoscere la disponibilità sul territorio, infatti ricordatevi sempre che gli acquisti potranno essere completati ovunque, senza differenze o vincoli particolari, in modo da essere sicuri di poter risparmiare, anche recandosi personalmente presso il negozio più vicino alla propria residenza.

Esselunga: ecco le nuove occasioni ed offerte

Lo Speciale Multimediale di casa Esselunga continua a “mietere vittime” con prezzi decisamente concorrenziali e pronti a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica. Sono davvero tantissimi i prodotti in forte promozione rispetto al valore originario di listino, anche se le migliori occasioni paiono essere legate alla fascia che si trova al di sotto dei 400 euro. In questo caso troviamo infatti Redmi Note 11 Pro, Realme 9 Pro, Oppo A54, oppure l’eccellente Oppo Find X5 Lite, il recentissimo smartphone dell’azienda orientale, in vendita a soli 398 euro.

Coloro che invece vorranno puntare in alto, e più precisamente verso i prodotti di casa Apple, potranno decidere di acquistare un iPhone 12, il cui prezzo di 768 euro risulta essere più che adeguato in confronto alla qualità effettivamente offerta. Per maggiori informazioni in merito al volantino esselunga, collegatevi al sito ufficiale.