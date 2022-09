Conad invoglia i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante, arricchita con prezzi sempre più bassi e coinvolgenti, ma sopratutto con l’estrema disponibilità sul territorio.

Ciò che rende il volantino corrente una delle migliori occasioni da non lasciarsi sfuggire, è proprio l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale, infatti gli acquisti potranno tranquillamente essere completati ove si vorrà, senza doversi limitare in termini di prezzo o di scorte effettivamente raggiungibili. Gli utenti che si affideranno alla tecnologia, inoltre, potranno godere della garanzia della durata complessiva di 2 anni dalla data effettiva d’acquisto.

Conad: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Il volantino di casa Conad non vuole assolutamente lasciare scampo alle dirette concorrenti del mercato, proprio in questi giorni sono state lanciate ottime offerte speciali con prezzi decisamente più bassi del normale in varie categorie.

La più interessante riguarda sicuramente lo Xiaomi Redmi 9AT, uno smartphone che sino ad oggi non sembrava avere rivali sul territorio, soprattutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo in questione, infatti, viene commercializzato a soli 89,90 euro, e rappresenta la migliore soluzione per gli utenti che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

Più precisamente è dotato di una incredibile batteria da 5000mAh, in grado comunque di garantire una autonomia che va ben oltre le più classiche soluzioni del momento, affiancata anche da un display da oltre 6 pollici, IPS LCD. Per i dettagli del volantino, e tutta la scheda tecnica, non resta che collegarvi direttamente al sito ufficiale.