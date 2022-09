Apple ha rilasciato solo ieri iOS16, nuova versione del sistema operativo per iPhone che sarà preinstallata sui nuovi iPhone 14 e che dovrà essere prelevata da chi possiede modelli precedenti, ma non tutti.

Chi deciderà di acquistare un iPhone 14 troverà il nuovo sistema operativo installato, chi invece decidesse di aggiornare il proprio dispositivo dovrà farlo in modo spontaneo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple ha rilasciato iOS 16

Apple ha intrapreso importanti passi avanti in materia di privacy e sicurezza, vale la pena segnalare Safety Check, strumento pensato per aiutare le vittime di violenza e molestie. Allo stesso modo va segnalato che la funzionalità In famiglia è stata migliorata per consentire ai genitori di applicare con maggiore facilità restrizioni ai contenuti e alle attività svolte dai figli con i propri dispositivi.

Tra le altre novità introdotte da Apple c’è la schermata di blocco maggiormente personalizzata che permette all’utente di rendere unico il proprio dispositivo. L’attività ora è resa più semplice anche dai widget e dalla possibilità di variare la schermata di blocco a seconda del momento della giornata, a sua volta identificato tramite profili diversi. Anche il comparto dei messaggi è stato rivisto in modo sostanziale, permettendo per esempio di annullare (entro pochi secondi) l’invio di quelli già trasmessi per ovviare a errori di digitazione o di scelta del destinatario.

Notifiche e Full immersion possono essere personalizzate ora in base a più parametri. Altri miglioramenti sono stati apportati a Foto, ora in grado di isolare i soggetti immortalati dagli sfondi, all’accessibilità che permette di sottotitolare le conversazioni in corso su FaceTime. iOS 16 può essere installato su qualsiasi iPhone dall’8 in poi.