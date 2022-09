TIM: un'offerta shock e quasi gratis con 100GB e tutto senza limiti batte Iliad

I provider italiani sono tantissimi, ma sono stati insediati negli anni da tantissimi altri gestori che con poco alla volta sono riusciti a diventare i preferiti del pubblico. Proprio per questo motivo il lavoro è stato la base per ritornare in auge, proprio come hanno dimostrato alcuni gestori molto famosi che non sono però mai passati di moda.

TIM è uno dei più in voga da sempre, anche se nell’ultimo periodo avrebbe subito una spinta ulteriore che gli avrebbe consentito di recuperare terreno. Il famoso provider oggi risulta forse quello più seguito, anche perché la sua filosofia sarebbe parzialmente cambiata rispetto al passato. TIM infatti continua ad offrire nuove promozioni mobili per riportare verso di sé i vecchi clienti, i quali potranno beneficiare anche di contenuti a valanga. Tutto ciò si dimostra all’interno di un’offerta in particolare, la quale sta seminando il panico tra la concorrenza ormai da qualche giorno.

TIM: è arrivata una nuova offerta che la concorrenza di certo non può battere facilmente

Offerta di cui tutti stanno chiedendo informazioni è proprio di casa TIM. Il provider ha deciso di fare del suo meglio mettendo tutto all’interno di questa soluzione, la quale non manca sotto alcun aspetto.

Stiamo parlando della nuovissima TIM Wonder Five, la quale con pochi euro consente di avere il massimo in merito a tutti i contenuti.

L’offerta prevede l’utilizzo mensile di minuti senza limiti verso qualsiasi provider, SMS verso tutti i numeri ma soprattutto di 70 giga al costo di 7,99 € al mese. Con tre euro in più ecco poi l’offerta che include anche il 5G.