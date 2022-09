Il noto produttore cinese Oppo ha presentato non molto tempo fa diversi prodotti tech anche nel nostro paese, tra cui la nuova serie di smartphone Oppo Reno 8. Nonostante questo, l’azienda sta già progettando l’arrivo di altri dispositivi, tra cui i nuovi Oppo F21s e Oppo F21s Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune immagini che li ritraggono.

Oppo F21s e Oppo F21s Pro: ecco il possibile design secondo queste immagini

Oppo si sta preparando per il debutto ufficiale di una nuova serie di smartphone. Come già accennato, i device in questione sono i prossimi Oppo F21s e Oppo F21s Pro e questi ultimi sono stati avvistati in queste ore in alcune immagini.

Nello specifico, le immagini in questione rivelano sul retro un modulo rettangolare bicolor al cui interno sono collocate tre fotocamere posteriori. La colorazione dei device nell’immagine è quella Gold, ma sicuramente al debutto saranno disponibili numerose altre colorazioni. Stando ai rumors, ci saranno un sensore fotografico principale da 64 MP e due sensori da 2 MP, di cui uno sicuramente macro.

Non si conosce molto riguardo alla scheda tecnica. Secondo le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, sappiamo che i nuovi smartphone di casa Oppo potranno contare su diversi tagli di memoria. Uno di questi dovrebbe includere almeno 8 GB di memoria RAM e almeno 128 GB di storage interno, presumibilmente espandibile tramite scheda microSD. Per il momento, sappiamo che Oppo F21s e Oppo F21s Pro saranno distribuiti per il mercato indiano. Forse più in là saranno distribuiti anche presso altri mercati.