MD Discount mette alle strette Lidl con una campagna promozionale decisamente invitante, la perfetta occasione per riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti del momento.

Come tutte le precedenti campagne dell’azienda, anche la corrente risulta essere attiva in ogni negozio in Italia, a prescindere dalla provenienza territoriale. Le differenze sono praticamente inesistenti, in questo modo si avrà la possibilità di godere delle medesime riduzioni, recandosi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis e vi aspettano in esclusiva sul nostro canale telegram, scopriteli qui.

MD Discount: tutte le migliori offerte di oggi

Con MD Discount gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione perfetta per risparmiare, la soluzione a cui tutti possono fare riferimento, per riuscire a godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, anche sull’acquisto ad esempio di un notebook di ultima generazione.

Il prodotto più interessante è sicuramente l’HP 255G8, nella variante da 449 euro, un dispositivo portatile che promette ottime prestazioni, senza richiedere un esborso eccessivo. E’ presente, se interessati, anche un modello più economico, con 4GB di RAM, acquistabile appunto con il pagamento di 249 euro.

Da accoppiare al notebook potreste scegliere il Microtech E-Tab, un tablet da 99 euro, con alle spalle comunque una scheda tecnica di tutto rispetto. Questa è caratterizzata da un display da 10.1 pollici di diagonale, con risoluzione HD, ben 3GB di RAM, una fotocamera posteriore da 8 megapixel (è presente anche il sensore anteriore), senza dimenticarsi del sistema operativo Android 10.