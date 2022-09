Lidl si avvicina il più possibile agli utenti italiani con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, la migliore occasione per spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, e non solo.

Avete capito bene, il volantino Lidl per una volta ha deciso di aprirsi anche verso il mondo della tecnologia, offrendo al consumatore finale la perfetta occasione per spendere il minimo indispensabile, nel momento in cui si avvicinerà ai vari negozi sparsi per il territorio nazionale. Ciò è possibile data la diffusione della campagna praticamente ovunque in Italia, senza differenze territoriali (attenzione però, gli acquisti non potranno essere completati online).

Lidl: le offerte con i prezzi migliori del momento

Lidl fa incetta di sconti, e promette all’utente finale un risparmio molto importante su ogni singolo prodotto effettivamente acquistato. All’appello sono presenti molti elettrodomestici, sopratutto per la pulizia della casa, come le scope Vileda e Termozeta, acquistabili con un esborso finale di 49 e 59 euro, senza però dimenticarsi del piccolo forno elettrico, il cui prezzo di listino non va oltre i 44 euro.

In egual misura è possibile pensare di acquistare una serie di dispositivi estremamente economici, quali possono essere la sigillatrice per sacchetti, disponibile a 5,99 euro, ma anche una splendida etichettatrice, pensata proprio per apporre le etichette eventualmente ai sacchetti chiusi in precedenza, disponibile a 19 euro, per finire con la lampada LED, il cui prezzo si aggira attorno ai 12,99 euro.