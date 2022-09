Iliad: 150GB con un prezzo storico, offerta quasi gratis contro Vodafone

Grande successo per Iliad soprattutto negli ultimi tempi è stato riconosciuto anche dalla critica. Gli utenti sono di poter fidarsi di questo gestore che batte gli altri a mani basse viste le promozioni che periodicamente vengono lanciate sul mercato. Ovviamente si tratta di opportunità uniche nel loro genere che non cambiano mai prezzo. Torna ufficialmente anche la Giga 150.

Iliad: queste sono le migliori offerte messe a disposizione dal provider attualmente in Italia

Secondo quanto riportato anche dal sito ufficiale del gestore, sarebbe ritornata una delle migliori promozioni. Prima di parlare di questa però bisogna tenere a mente che Iliad gestisce anche un abbonamento in fibra ottica, il quale ovviamente serve per la casa. In ambiente domestico potrete quindi avere tutto come le chiamate illimitate verso qualsiasi gestore ma soprattutto una connessione dati fino a 5 gigabit di velocità. Il prezzo per coloro che sono già clienti Iliad è di 15,99 € al mese per sempre, mentre per coloro che non sono già clienti il prezzo salirà a 23,99 € al mese.

L’offerta migliore per quanto riguarda l’ambiente mobile poi non riguarda solamente Iliad, ma tutti gli altri gestori. Non ci sono infatti promozioni migliori dell’ultima Giga 150, promozione che al suo interno include il meglio in tutti i contenuti.si tratta di una soluzione ottima con minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fisiche mobili, SMS senza limiti verso chiunque ed infine anche di 150 giga per navigare sul web. Ricordiamo che la connessione in 5G è in regalo da parte del gestore. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre.