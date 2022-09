Expert è assolutamente terribile, la sua campagna promozionale rappresenta la migliore occasione per riuscire a spendere poco ed allo stesso tempo godere di prodotti dalla qualità ben superiore alle più rosee aspettative.

Il volantino convince tutti sin da subito, con il lancio di una serie di ottime offerte molto speciali, arricchite da prezzi bassi, e dalla piena disponibilità sul territorio nazionale. Avete capito bene, la campagna promozionale è pronta per fare la differenza a prescindere dalla provenienza, in questo modo tutti gli utenti saranno davvero liberi di spendere poco o niente, risparmiando moltissimo.

Expert: tutti i prezzi che bisogna cogliere al volo

Gli smartphone in promozione da Expert sono davvero tantissimi, e sono pronti comunque per fare la differenza in termini di prezzo finale di vendita. La maggior parte delle migliori occasioni è legata alla fascia immediatamente inferiore ai 500 euro, ove possiamo trovare Xiaomi 12X disponibile a soli 499 euro, ma anche galaxy A53 a 399 euro, oppo Reno6 a 329 euro, Galaxy A33 a 269 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Redmi 9C a 139 euro, Galaxy A03 a 139 euro, redmi 9A a 99 euro, Realme R9 a 269 euro, Honor X8 a 219 euro, TCL 30Se a 159 euro, Motorola Moto G22 a 149 euro, Realme C30 a 129 euro, TCL 305 a 109 euro ed anche Motorola Moto G62 a soli 159 euro.

Questa è solamente una piccola selezione di ciò che effettivamente vi attende nel periodo, poiché comunque sono disponibili smartwatch a meno di 200 euro, come Galaxy Watch4, Fitbit Versa 3, Amazfit GTS2 e similari.