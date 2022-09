Gli sconti che Esselunga ha deciso di attivare nel periodo, possono davvero aiutare gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, proprio perchè offrono una miriade di occasioni per acquistare modelli di fascia alta, senza spendere cifre eccessive.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole, ed assolutamente alla portata di tutti, gli acquisti, ad ogni modo, possono necessariamente essere completati solo nei punti vendita fisici, in questo modo i clienti saranno costretti a recarsi personalmente, senza avere ugualmente la possibilità di affidarsi all’e-commerce.

Tantissime offerte Amazon, con codici sconto gratis, vi attendono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga: quali sono gli sconti da cogliere subito al volo

Esselunga sembra sin da subito irresistibile con la propria campagna promozionale Speciale Multimediale, al cui interno si possono trovare numerosi prodotti in promozione, anche smartphone di fascia alta.

Uno di questi è senza ombra di dubbio l’ottimo Apple iPhone 12, il prodotto che tutti vorrebbero acquistare da ormai qualche anno, e che finalmente può essere selezionato con un esborso non superiore ai 768 euro.

Non mancano ovviamente anche modelli decisamente più economici, e pronti per dire la propria in un mercato divenuto con il tempo sempre più ricco di occasioni e di prodotti tra cui poter scegliere. In particolare risultano disponibili Oppo A54, Galaxy A52, Redmi 9A, Realme 9 Pro, Redmi Note 11 Pro, Oppo Find X5 Lite (in vendita ad un prezzo che comunque si aggira attorno ai 399 euro).

Se volete conoscere altri sconti del volantino Esselunga, non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale.