Ottime occasioni da non perdere assolutamente di vista vi attendono nel periodo da Conad, i prezzi sono infinitamente più bassi del normale, e garantiscono un risparmio quasi senza precedenti, data la possibilità di spendere poco o niente sull’acquisto di innumerevoli modelli.

Il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, ciò sta a significare che gli acquisti risultano essere effettuabili dove si vorrà sul territorio nazionale, con la possibilità comunque di fruire di un paio di condizioni fondamentali: la garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica nel momento in cui l’utente comunque si ritrova a constatare un qualsiasi problema nel periodo indicato, ed eventualmente la rateizzazione senza interessi, raggiungibile solo con una spesa del valore superiore ai 199 euro.

Se volete essere sempre aggiornati in merito ai codici sconto Amazon gratis, ricordatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, che trovate qui.

Conad: tutte le occasioni migliori di oggi

Grazie a Conad gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un prodotto relativamente economico, ad un prezzo ancora più basso del normale. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9A, lo smartphone che tutti vogliono, in quanto acquistabile con un esborso finale di soli 89 euro, ed effettivamente proposto alle più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia della durata complessiva di 24 mesi (come già vi avevamo anticipato).

La scheda tecnica del prodotto in questione, considerato il prezzo finale di vendita, è molto buona, infatti parliamo comunque di un dispositivo con un ampio display da 6,53 pollici di diagonale (tecnologia IPS LCD con risoluzione HD), affiancato dal sistema operativo Android 11, ben 5000mAH di batteria ed altro ancora.