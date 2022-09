Grazie a Carrefour gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione perfetta per spendere davvero pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, in questo modo si avrà la certezza di poter risparmiare al massimo, anche nel momento in cui si vorrà, ad esempio, recarsi presso il negozio fisico di fiducia.

Uno degli aspetti più interessanti del volantino di casa Carrefour riguarda proprio la possibilità di fruire delle medesime promozioni sull’intero territorio nostrano, ciò sta a significare che non vengono posti limiti in termini di disponibilità regionale, ed allo stesso tempo viene estesa al massimo la raggiungibilità da parte degli utenti.

Carrefour: offerte grandiose con i prezzi da non credere

Con Carrefour gli utenti sono liberi di spendere cifre decisamente ridottissime su ogni prodotto aggiunto al proprio carrello, sono tantissimi i modelli che permettono di ridurre di molto la spesa finale, con l’aggiunta diretta di alcune occasioni anche legate alla tecnologia di ultima generazione.

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista è fuori da ogni dubbio il Samsung Galaxy A02s, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 95,40 euro, ma in edizione limitata, ovvero sono disponibili solamente 800 pezzi in tutta Italia. Il terminale presenta una scheda tecnica assolutamente interessante, caratterizzata dalla presenza di un ampio display da 6,5 pollici (un IPS LCD con risoluzione HD+), ma anche 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibili tramite microSD), passando per una fotocamera posteriore da 13 megapixel (composta da 3 sensori differenti), nonché la batteria da 5000mAh.