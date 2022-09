WindTRE distrugge Iliad, TIM e Vodafone: offerti gratis giga senza limiti

Il 2022 in corso tramonterà tra alcuni mesi ma a quanto pare i verdetti sono già pronti per essere proclamati. Uno di questi riguarda soprattutto i gestori che si occupano di telefonia mobile, tra i quali trionfano sempre gli stessi nomi. Oltre a Iliad che sembra essere il mattatore assoluto del mercato della telefonia mobile in Italia, ci sono altri nomi che qualcuno di sicuro non avrà dimenticato grazie alla loro grande storia.

Uno di questi, che ormai è formato da due nomi in uno, è quello di WindTRE. Il celebre provider ha occupato il suo tempo durante gli ultimi mesi a perfezionare quegli aspetti che non convinceva nel pubblico. Effettivamente ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che WindTRE possa garantire qualità, quantità e soprattutto convenienza allo stesso tempo a tutti coloro che decidono di scegliere una promo del suo arsenale. Le offerte sono diverse e fanno quasi tutte gola a coloro che appartengono ad altri gestori, ma a quanto pare una tra tutte sarebbe la mattatrice assoluta.

WindTRE: Ecco l’offerta incredibile che permette di avere giga senza limiti a tutti

WindTRE è in uno dei suoi momenti migliori almeno per quanto riguarda il corso del 2022. Tantissime persone stanno infatti scegliendo le sue offerte mobili, le quali si accalcano tra i primi posti delle classifiche di gradimento.

Una in particolare sarebbe proprio la Go Unlimited Star+, soluzione di tutto rispetto visti i contenuti. Infatti ci sono minuti ed SMS senza limiti ma anche giga illimitati alla velocità del 5G per 7,99 € al mese.