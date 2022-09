Nel panorama del mercato smartphone globale abbiamo visto come Vivo si stia ritagliando un posto in prima fila anche a livello internazionale, con i suoi top di gamma Android che ormai vogliono competere con quelli degli altri big.

Un esempio lampante di quanto appena detto è Vivo X80 Pro, il nuovo flagship che l’azienda cinese ha lanciato recentemente anche nel mercato italiano. Lo smartphone si è recentemente aggiornato.

Vivo X80 Pro si aggiorna

Nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità per i possessori del dispositivo, il quale ha ricevuto un nuovo aggiornamento software. Vivo X80 Pro ha infatti ricevuto la build W30.V000 che ha un peso di ben 720 MB. Andiamo quindi a vedere le principali novità citate dal changelog associato all’aggiornamento software.

Troviamo prima di tutto le patch di sicurezza Android di agosto 2022, l’ottimizzazione della compatibilità con specifiche applicazioni di terze parti, dell’interfaccia grafica, degli effetti delle foto quando si scatta in specifiche condizioni e infine della connettività di rete dati. L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, anche per gli utenti italiani. Nel giro di pochi giorni il rollout dovrebbe completarsi.

Vi ricordiamo che Vivo X80 Pro è stato lanciato nel mercato italiano al prezzo di 1.299 euro, e che difficilmente lo troveremo in sconto o in promozione. Qui sotto trovate il box diretto per acquistarlo su Amazon Italia.