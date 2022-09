Ha debuttato nel mercato della tecnologia da un po’ di tempo lo Steam Deck e, da quel momento, il mondo del gaming da PC ha subìto una piccola rivoluzione.

Questo dispositivo non dispone di un hardware altamente all’avanguardia, ma è sicuramente un’ottima alternativa che ci permette di giocare ai videogiochi anche se non siamo a casa.

La nuova piattaforma di Valve sta quindi ottenendo un grande successo, portando anche alla realizzazione di nuovi hardware portatili ad altre società del settore.

Lo Steam Deck, inoltre, è riproducibile. Infatti, ci sono tantissimi appassionati di gaming su PC che lo stanno realizzando home made. L’esempio lampante è quello dello youtuber Budget-Builds Official, il quale ha registrato un video su come creare una console portatile economica dal valore di 30 euro.

Steam Deck fatta in casa: ecco a cosa si potrà giocare

Non stiamo parlando di una fake news. È stesso lo youtuber che afferma durante la sua produzione che si tratta di un’alternativa a basso budget. Sicuramente l’esito finale affascinerà tantissimi appassionati.

La console realizzata dallo youtuber ha un design molto particolare e, chiaramente, ha delle specifiche hardware decisamente di basso livello se confrontati ad altri prodotti di questa nicchia.

Questo però non ha fermato lo youtuber, il quale ha mostrato a tutti com’è possibile creare una console facilmente in casa con soli 30 dollari. Vien da sé che non si potrà utilizzare per giocare a titoli più importanti e pesanti, ma comunque qualcosa di buono ne può uscire. Infatti, è possibile godere di alcuni grandi classici come Minecraft, The Elder Scrolls V e Skyrim.