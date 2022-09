MD Discount si ritaglia un grande spazio nel cuore di milioni di consumatori sul territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale fortemente votata anche alla tecnologia di ultima generazione. I prodotti sono economici, e sopratutto possono essere acquistati in ogni negozio.

Per le nuove offerte di MD Discount, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, e che ogni acquisto di tecnologia comprende anche la garanzia di 24 mesi, la quale copre ogni singolo difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati direttamente dagli utenti.

MD Discount: offerte da non credere solo oggi

La tecnologia è scontatissima da MD Discount, e per una volta non riguarda solamente gli smartphone o i prodotti più economici, ma si focalizza sul mondo dei notebook ed i tablet di ultima generazione. Partiamo proprio da quest’ultimi, all’interno del volantino troviamo il Microtech E-Tab, un prodotto con display da 10,1 pollici di diagonale (e risoluzione HD, un IPS LCD), con processore quad-core affiancato da 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 8 megapixel, con anche sensore anteriore, tutto a soli 99 euro.

Sono inoltre disponibili 3 modelli di smartphone: un HP 255G8 da 249 euro, lo stesso modello ma nella variante da 8GB di RAM in vendita a 449 euro, per finire con l’HP Latitude 5510, disponibile all’acquisto a soli 649 euro. Tutti questi prodotti possono essere acquistati, come anticipato, nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.