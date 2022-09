Lidl prosegue sull’ottima strada intrapresa in passato con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, nonché praticamente unica nel proprio genere. In questi giorni gli utenti sono liberi di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, spendendo sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili senza difficoltà sul territorio nazionale, con nessuna differenza in relazione all’area di appartenenza. Gli acquisti, ad ogni modo, non possono essere completati sul sito ufficiale, dove non sarà possibile fruire di medesimi prezzi bassi.

Lidl: queste offerte vi lasceranno a bocca aperta

Le ultime offerte di Lidl lasciano davvero a bocca aperta gli utenti, con una nuovissima selezione di prodotti di tecnologia, tutti proposti a cifre estremamente ridotte rispetto al listino originario.

I prezzi sono decisamente tra i più bassi che si siano mai visti prima d’ora, con cifre che partono da soli 5,99 euro, ad esempio, per l’acquisto della sigillatrice per sacchetti. La spesa sale con l’acquisto ad esempio di una comodissima etichettatrice, in vendita a 19 euro, oppure anche la lampada LED, il cui prezzo si aggira attorno ai 12,99 euro.

Gli utenti che invece vorranno acquistare un elettrodomestico, potranno scegliere di mettere le mani sulla scopa a vapore Vileda, acquistabile a 44 euro, senza dimenticarsi della scopa elettrica Termozeta, il cui prezzo finale si aggira sui 59 euro.