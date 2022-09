Instagram è a lavoro su una nuova funzione da dedicare ai suoi iscritti. Presto la piattaforma consentirà di ricondividere i post di altri utenti non soltanto attraverso le Storie. Il social si prepara ad accogliere la funzione “repost”.

Dopo una lunga attesa la piattaforma conferma di essere nuovamente a lavoro sulla novità da proporre agli utenti. Un esperto ha fornito informazioni dettagliate sul funzionamento della novità e lo stesso social ha dichiarato di voler procedere con l’introduzione della funzione.

Instagram: gli iscritti potranno condividere i post di altri utenti!

“Stiamo esplorando la possibilità di ricondividere i post nel feed, in modo che le persone possano condividere ciò che risuona con loro e così i creatori originali siano accreditati per il loro lavoro[…] Abbiamo in programma di testarlo presto con un piccolo numero di persone.”

Queste le parole di Mosseri in seguito alla scoperta dell’esperto Matt Navarra che ha fornito le prime informazioni sulla novità di Instagram tramite uno screen che mostra il tasto dedicato al repost.

Presto, dunque, gli iscritti alla piattaforma potranno ricondividere i post condivisi dagli utenti tramite l’apposita funzione, che consentirà anche di personalizzare il contenuto. Non è chiaro quanto sarà necessario attendere prima di avere a disposizione la novità.

Le prime notizie sul repost pensato da Instagram risalgono al mese di maggio e sono state fornite dall’esperto Alessandro Paluzzi, fonte particolarmente attendibile e sempre aggiornata sulle idee del colosso.

Poche settimane fa la piattaforma è stata protagonista di ulteriori indiscrezioni riguardanti una novità molto interessante seppur copiata da BeReal.