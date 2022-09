Iliad sfida Vodafone e TIM con la Giga 150: c'è un regalo gratis

Vera e propria celebrità nel mondo dei gestori attualmente disponibili in Italia con tutte le loro promozioni è Iliad, quel provider che inizialmente fu bistrattato un po’ da chiunque. Nessuno immaginava infatti quale sarebbe stata la riuscita finale, ovvero quella di cui al giorno d’oggi tutti parlano. Il famoso gestore è diventato un punto di riferimento per coloro che vogliono cambiare provider senza però spendere tanto mensilmente.

Effettivamente le promozioni di Iliad sono le migliori sotto questo punto di vista, non tralasciando però altri aspetti come la qualità e la quantità dei contenuti. Se ci fossero ancora dei dubbi, potete recarvi sul sito ufficiale dove il gestore tende a chiarire qualsiasi tipologia di problema. C’è una sezione dedicata per questo, così come una sezione dedicata alle offerte sia fisse e mobili. Esatto, per chi non lo sapesse ancora, Iliad gestisce anche una promozione in fibra ottica che per i già clienti costa solo 15,99 € al mese per sempre. I fari però sono puntati sull’ultima promozione, quella già visto qualche mese fa che però ritorna e con lo stesso prezzo.

Iliad: l’offerta da 150 giga è ancora disponibile a 9,99 € al mese

Molte persone non si aspettavano di rivederla disponibile dopo averla persa visto che era andata a scadenza. La nuova promozione di Iliad è ancora viva, dopo qualche mese di distanza.

Stiamo parlando della Giga 150, promozione che ogni mese permetterà a tutti di avere dalla loro parte minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto con 150 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese e per sempre.