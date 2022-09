ho.Mobile impazzita: offerte da 100GB distruggono Iliad, sono quasi gratis

Gestore dopo gestore, tante persone ne hanno cambiati veramente tanti. Magari il loro posto in tale mondo non è stato ancora individuato, ma ci sono dei consigli che potrebbero tornare utili proprio a tale tipologia di persone.

Scegliere un gestore classico potrebbe dunque farvi assaporare qualcosa di già sentito, mentre andare su un provider virtuale potrebbe aprirvi le porte verso nuovi orizzonti futuri. Non bisogna di certo dubitare, visto che questa branca di provider mobili è riuscita a fare grossi passi in avanti stabilendo anche diversi record. Uno dei più interessanti in assoluto prende il nome di ho. Mobile e si lega alla rete di Vodafone per garantire una grande qualità. Inoltre il punto forte di questa azienda è offrire quantità di contenuti, visto che minuti, SMS e giga pioveranno a fiumi.

Ho. Mobile: sono talmente tante le promo disponibili sul sito ufficiale che c’è l’imbarazzo della scelta

ho. Mobile – sì, si scrive proprio così – consente a tutti di scegliere la promo che calza magari meglio rispetto alle proprie esigenze. Le più interessanti sono proprio le prime che trovate sul sito ufficiale, come quella da 5,99 e quella da 7,99 € al mese.

Entrambe sono destinate agli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri MVNO. Per quanto riguarda il primo dei due prezzi, ci sono minuti ed SMS senza limiti con attivazione e scheda gratuite e inoltre con 50 giga. La seconda Promo non cambia per nulla se non per i giga, i quali in questo caso sono 150. Insomma soluzioni davvero interessanti, soprattutto se non siete rimasti soddisfatti del vostro gestore.