Il colosso Google ha recentemente dichiarato l’intenzione di modificare il settore delle recensioni all’interno del Play Store. Come sappiamo le recensioni sono fondamentali per altri utenti.

Difatti, le varie critiche non solo informano i potenziali utenti, ma aiutano anche gli sviluppatori a migliorare il software. A riguardo, Google sta studiando il modo per combattere e rimuovere le valutazioni non vere. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google rivoluzionerà le recensioni sul Play Store

Come scoperto da Mishaal Rahman, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato che apporterà significative modifiche al suo meccanismo di valutazioni e recensioni. Nel dettaglio, sembrerebbe che verrà introdotto un sistema che consentirà la pubblicazione delle recensioni inviate dagli utenti soltanto dopo 24 ore. Prima di questo termine, le valutazioni saranno visibili soltanto dagli sviluppatori dell’applicazione recensita.

Questa novità ha un obiettivo: proteggere gli sviluppatori da fenomeni come il review bombing, ovvero il fenomeno che si verifica quando gli utenti rilasciano intenzionalmente una recensione negativa nel tentativo di danneggiare le vendite o la popolarità di uno specifico software, videogiochi, film, serie TV e altro. Insomma, con questo passo in avanti, Google spera in un miglioramento della qualità media delle recensioni.

Infine, sempre a proposito di Google, recentemente ha provveduto a cambiare i requisiti minimi per i produttori che vogliono implementare i GMS (Google Mobile Services), cioè i servizi Google utilizzati per tante funzionalità importanti, come ad esempio il Play Store. Sembrerebbe, infatti, che gli smartphone con meno di 2 GB di RAM e meno di 16 GB di memoria interna che eseguono Android 13 non potranno implementare i GMS.