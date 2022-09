Non passa di certo in osservata, magari anche se non la sentite la potete vedere bene e risulterà ai vostri occhi quanto sia gradevole dal punto di vista delle linee. Se siete poi proprietari di quest’auto non potrete fare altro che constatare il suo comfort ma soprattutto la sua grande versatilità. Qualcuno avrà già capito, soprattutto dal titolo e dall’immagine, che si sta parlando della Ford Focus.

La celebre auto del marchio americano continua a piacere ma soprattutto a convincere nella sua versione 2022/23. Esatto, perché anche per il prossimo anno si tratterà della versione di punta di questa gamma di Ford, la quale colpisce per la sua grande completezza. Da un lato siamo di fronte ad una berlina compatta, la quale possiede qualsiasi tipo di caratteristica. Dall’altro lato invece non si può biasimare quanto i consumi siano ottimi e proprio questo rende la Ford Focus una perfetta citycar.

Ford Focus 22/23: l’auto che mostra versatilità e compattezza

L’auto, che arriva nelle versioni da 85,100 e 125 cavalli, consente di avere ottime performance grazie anche al cambio automatico otto rapporti. Allo stesso tempo l’ottimizzazione dell’efficienza energetica risulta massima, impattando la grande sul motore da tre cilindri. Gli interni poi lasciano che il guidatore sia contornato da grande comfort ma soprattutto da tutto ciò che serve.

Esiste infatti l’assistenza al parcheggio con controllo di guida e direzione così come il riconoscimento della segnaletica stradale e della corsia.

Queste però sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la Ford Focus una delle migliori auto in commercio almeno secondo quelle che sono le testimonianze dirette dei nostri utenti.