Fastweb batte Iliad e TIM con 50GB in 5G e tutto senza limiti, prezzo quasi gratis

Tra tutti i gestori che durante l’ultimo periodo si stanno dimostrando all’altezza della situazione, ci sono soprattutto quelli virtuali. Stiamo parlando di una grande moltitudine di provider, i quali stanno mettendo al fuoco tantissima carne per battere i soliti più blasonati. Tra questi, si intende tra i provider virtuali, svetta ultimamente Fastweb con le sue offerte di livello.

Il nostro provider infatti include all’interno della sua scelta diverse promozioni ma ce n’è una davvero speciale. L’obiettivo è quello di far capire agli utenti che spesso si può spendere anche meno di 10 € per avere tutto il meglio, compresa la connessione in 5G inclusa. Ricordiamo inoltre che Fastweb si batte per sostenere il pianeta con una cifra stanziata di 1 milione di euro.

Fastweb: la clamorosa offerta che costa meno di 6 euro ogni mese con tutto incluso nel prezzo

Sta destando molto stupore la nuova offerta di Fastweb che all’interno della promozione migliore che ha in questo momento ha deciso di includere veramente qualsiasi cosa.

La nuovissima Fastweb Mobile Light offre infatti ogni mese chiamate senza limiti per permettervi di parlare con chiunque voi vogliate per tutto il tempo che desiderate. Inoltre ci sono anche 50 giga alla massima velocità del 5G, senza alcun tipo di limite. Inoltre le tariffe del gestore risultano chiare senza nessun costo nascosto.

Il prezzo dunque in questo caso è di 5,95 € al mese e per sempre senza rimodulazioni.

Potrete inoltre beneficiare di chiamate incluse verso oltre 50 destinazioni internazionali, proprio per parlare con chiunque vogliate anche se si trova all’estero.