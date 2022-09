Eurospin propone una delle migliori campagne promozionali degli ultimi anni, con la quale gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a spendere cifre relativamente basse sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e sopratutto con la possibilità di godere di tantissime occasioni di risparmio.

Il volantino, che potete trovare descritto ampiamente nel nostro articolo, non lamenta limitazioni di alcun tipo; ciò sta a significare, in parole povere, che gli acquisti potranno essere completati senza alcuna difficoltà nei vari negozi fisici in Italia, con l’esclusione diretta del sito ufficiale, il quale comunque non permetterà di godere delle medesime riduzioni di prezzo.

Eurospin: che occasioni assurde, le nuove offerte sono inarrestabili

Grazie ad eurospin è possibile avere un prodotto di tecnologia spendendo solamente 1 euro, avete capito bene, per riceverlo basterà infatti spendere più di 35 euro, anche sull’acquisto di beni di prima necessità, non solo tecnologia; in cambio in cassa verrà consegnato un frullatore ad immersione, con l’aggiunta di 1 euro rispetto allo scontrino registrato.

Le offerte relative alla tecnologia sono comunque molto interessanti, spaziano da uno smartphone, il Wiko Y52, in vendita a soli 49 euro, passando anche sulla friggitrice ad aria Airdes, acquistabile mediante il pagamento di un contributo di 89 euro, oppure anche la macchina per il caffè Enkho, in vendita a 89 euro, senza dimenticarsi del cuociriso, il fornetto elettrico, il tostapane a soli 14,99 euro, oppure una bellissima impastatrice a 79 euro.

Dobbiamo ammettere che le occasioni attualmente disponibili sono davvero tantissime ed altrettanto varie tra di loro, per questo motivo consigliamo caldamente di collegarsi al sito ufficiale.