Conad stupisce ancora l’intero pubblico italiano, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unico, una bellissima soluzione che può spingere i consumatori a spendere decisamente meno del previsto, e con la quale riuscire a risparmiare anche sulla tecnologia.

Avete capito bene, il nuovo volantino di Conad non focalizza la propria attenzione solamente sui beni di prima necessità, ma anche sulla tecnologia vera e propria, con acquisti perfettamente effettuabili in ogni negozio sul territorio, senza limiti o vincoli territoriali di alcun tipo.

Conad: questi sconti sono davvero assurdi

Con Conad gli utenti sono davvero pronti a spendere pochissimo, anche ad esempio sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, stiamo parlando di xiaomi Redmi 9A, un prodotto più che soddisfacente, sopratutto per coloro che non hanno troppe pretese sulle prestazioni o sulla qualità generale dello stesso.

Il volantino infatti lo propone all’acquisto, non in versione limitata, ad un prezzo finale che si aggira attorno agli 89,90 euro, una cifra complessivamente accessibile ed accettabile nella maggior parte delle occasioni.

Il modello in oggetto è ad ogni modo caratterizzato da un display da 6,53 pollici di diagonale, un IPS LCD, con sistema operativo Android 11, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), batteria da 5000mAh, nonchè comunque 2GB di RAM e ingresso micro-USB per la ricarica.

Il prodotto non presenta, almeno teoricamente, limitazioni in termini di scorte disponibili, per questo motivo potreste trovarne disponibilità anche in prossimità della data di scadenza.