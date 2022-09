I prezzi dei nuovi smartphone in promozione da Bennet sono in fortissimo ribasso, un segnale che ad oggi è davvero possibile pensare di risparmiare al massimo in ogni negozio dell’azienda sul territorio, anche acquistando prodotti di assoluta qualità.

Il volantino riparte fornendo agli utenti la possibilità di spendere sempre meno del previsto, tutta la tecnologia è corredata da una splendida garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre ogni difetto di fabbrica, ed allo stesso tempo garantisce la protezione gratuita proprio da ogni singolo problema.

Bennet: le offerte con i migliori prezzi bassi di oggi

Bennet cerca di attirare e catturare l’attenzione dei consumatori, con il lancio di una bellissima campagna promozionale, impreziosita dalla presenza dell’ottimo Apple iPhone 12, il cui prezzo comunque si aggira attorno ai 599 euro di listino. Una cifra complessivamente accettabile, per uno smartphone non propriamente più recente, data la presenza sul mercato di ormai 2 modelli successivi.

L’alternativa è sicuramente molto più economica, in quanto rappresentata dall’eccellente Galaxy A13, il cui prezzo è di soli 139 euro, e rappresenta una validissima alternativa proprio per coloro che vogliono godere della qualità di Samsung, senza spendere cifre folli.

Non mancano altre offerte interessanti, quali possono essere le Apple AirPods a 119 euro, ma anche i televisori con smart TV da 43 pollici a 299 euro, una soundbar da 79 euro di marca Philips, ed altro ancora. Tutti i dettagli del volantino li trovate sul sito ufficiale.