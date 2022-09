Amazon senza pietà: 90% di sconto batte Unieuro ma solo oggi

Avete mai pensato di acquistare quello che magari comprate nel negozio sotto casa su Amazon? Ovviamente il nostro consiglio è quello di bilanciare, in modo di dare anche opportunità ai negozianti di andare avanti alla grande, senza dover incontrare difficoltà. I tempi sono quelli che sono, la crisi si fa sentire, per cui fare un po’ e un po’ non guasta mai.

La comodità però non è da biasimare, soprattutto quando si decide di acquistare tramite Amazon che proprio oggi peraltro lancia sconti ineguagliabili. Le opportunità arrivano soprattutto dal mondo della tecnologia ma non si fermano lì. Infatti anche i detersivi e altri oggetti per la casa risultano in sconto al minimo storico.

Amazon: con queste offerte potrete avere i migliori affari di giornata, ecco una lista

Una delle offerte più interessanti del momento riguarda uno dei notebook più acquistati in giro per l’Europa. Stiamo parlando dell’ASUS VivoBook Flip 14, il quale viene venduto al prezzo minimo di 449,00€.

Questo e poi sono solo alcune delle migliori promozioni che potrete trovare proprio all’interno del sito e-commerce più famoso del web: