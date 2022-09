In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere arrivare ufficialmente sulle varie piattaforme social nuove serie tv molto attese, tra cui il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e House of Dragons, prequel de Il Trono di Spade. Per celebrare l’arrivo di quest’ultima serie tv, il colosso di Mountain View Microsoft ha deciso di presentare ufficialmente una versione della Xbox Series S a tema.

Xbox Series S arriva in versione dedicata alla serie tv House of Dragons

È da poche settimane che è arrivata ufficialmente sulle piattaforme streaming la nuova serie spin off legata alle vicende di Game of Thrones, anche noto come il Trono di Spade. La nuova serie tv si chiama House of Dragon e, come già accennato, il colosso Microsoft ha deciso di celebrare il suo arrivo proponendo una versione a tema dedicato della sua console da gaming di ultima generazione. Di conseguenza, è possibile osservare come siano presenti sulla console chiari riferimenti estetici e stilistici ispirati alla nota serie tv. Oltre a questo, ricordiamo che Microsoft ha deciso di distribuire questa nuova versione della Xbox Series S tramite un contest.

Will you reign supreme? 👑 Follow @Xbox and RT this post with #XboxWillReignSweepstakes for a chance to win this epic @HouseofDragon Xbox Series S. Ages 18+. Ends 10/26/22. Rules: https://t.co/1cPTbUFuOA pic.twitter.com/qDg6CVG440 — Xbox (@Xbox) September 8, 2022

Andando nello specifico, sarà necessario seguire la pagina ufficiale di Xbox sul social network Twitter. Dopo di che, sarà necessario re-twittare il post del contest presente sulla pagina con l’hashtag #XboxWillReignSweepstakes. Si avrà tempo soltanto fino al prossimo 26 ottobre 2022 per partecipare al contest e vi ricordiamo che possono partecipare soltanto le persone maggiorenni che siano residente in uno dei Paesi dove è attivo il servizio Xbox Live.