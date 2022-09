Mancano soli pochi giorni alla scadenza di una delle migliori offerte del gestore WindTre. I nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno tempo fino al 18 settembre per procedere con l’attivazione della tariffa WindTre Young + 5G con Easy: ecco tutti i costi e i contenuti previsti!

Offerta WindTre: tutti i dettagli sulla Young + 5G con Easy Pay!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay sarà disponibile soltanto fino al 18 settembre, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore. I clienti under 30, dunque, dovranno affrettarsi e procedere con l’attivazione per poter ottenere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese, da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Tramite il servizio Easy Pay, infatti, il costo di rinnovo è automaticamente addebitato dal gestore sulla modalità di pagamento selezionata al momento dell’attivazione della tariffa.

L’attivazione può avvenire online o nei negozi del gestore. I nuovi clienti under 30 possono decidere di acquistare la nuova SIM attraverso il sito ufficiale del gestore per poi riceverla tramite corriere; ordinarla online e ritirarla in negozio o procedere con l’acquisto direttamente in uno dei punti vendita.

WindTre consente di abbinare all’offerta l’acquisto di uno smartphone 5G a rate. Il listino include numerosi dispositivi per i quali sarà necessario affrontare una spesa extra mensile e, in alcuni casi, un costo anticipato. Gli interessati possono consultare il sito ufficiale e conoscere tutti i dettagli.