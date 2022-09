Unieuro è letteralmente fuori di testa, in queste giornate di metà Settembre ha lanciato una campagna promozionale che punta ad invogliare i consumatori a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Gli smartphone sono fortemente in promozione da Unieuro, con il volantino delle ultime settimane, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti di ottimo livello nel momento in cui sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure che decideranno di affidarsi al sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta l’isola felice per molti, poiché a tutti gli effetti garantisce l’accesso a sconti incredibili, e la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio.

Unieuro: le nuove offerte che nessuno si aspettava

Le nuove offerte di casa Unieuro rappresentano il giusto compromesso per gli utenti che sono alla ricerca del meglio, con il minor sforzo possibile. Rientrando ad esempio nella fascia altissima della telefonia mobile, sarà possibile pensare di acquistare un Galaxy Z Flip4, in vendita a soli 1149 euro, senza dimenticarsi di Galaxy S22 Ultra 5G, proposto nello stesso periodo a soli 999 euro.

Le occasioni dal miglior rapporto qualità/prezzo si hanno però riducendo di molto la spesa finale, dove sarà possibile pensare di acquistare un Realme GT Master Edition, ma anche un galaxy A33, Oppo A16, Galaxy A53, Redmi Note 11 Pro, Realme 9i o simili, senza spendere cifre superiori ai 400 euro. Per godere di una visione d’insieme di ciò che vi attende da Unieuro, collegatevi al sito.