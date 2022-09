Secondo i nuovi dati di Kaspersky, i giocatori dovrebbero stare attenti a un’ampia gamma di potenziali rischi, che vanno dagli schemi di phishing ai download di malware mascherati da aggiornamenti o funzionalità aggiuntive. Tuttavia, piuttosto che adottare le piattaforme e i titoli di gioco più complessi, sembra che ladri e truffatori scelgano spesso qualcosa di un po’ più a bassa tecnologia per prendere di mira le vittime, con Minecraft come l’esca più popolare per le minacce alla sicurezza.

Quando Kaspersky ha esaminato le minacce tra luglio 2021 e luglio 2022, ha scoperto che Minecraft è stato utilizzato per oltre un quarto (25%) dei file dannosi rilevati, rappresentando 23.239 occorrenze, seguito da FIFA (11%), Roblox (9,5%), Far Cry (9,4%) e Call of Duty (9%). Minecraft guida anche l’elenco delle minacce malware mobili, rappresentando il 40% degli eventi segnalati, seguito da GTA (15%), PUBG (10%), Roblox (10%) e FIFA (5%).

Kaspersky ha esaminato anche le minacce mobile

Tuttavia, secondo Kaspersky, la quantità complessiva di file pericolosi e indesiderati associati a Minecraft è effettivamente diminuita del 36% anno su anno, con anche il numero di utenti interessati in diminuzione di quasi il 30% anno su anno (131.005 contro 184.887). Durante il periodo monitorato, Kaspersky ha affermato di aver osservato 384.224 occorrenze di utenti che hanno riscontrato malware e software indesiderato relativi ai giochi, con 91.984 file diffusi collegati a ventotto giochi o serie di giochi principali.

L’organizzazione ha emesso un avviso specifico sui programmi cheat che pretendono di offrire nuovi modi per il successo dei giocatori ma contengono invece malware e software indesiderato, affermando di aver individuato 3.154 file unici di questo tipo che interessano 13.689 persone.

‘Nel corso degli anni, il business dei giochi è cresciuto e ci aspettiamo di vedere nuovi modi di abusare dei consumatori il prossimo anno, ad esempio sfruttando il tema degli eSport, che stanno attualmente guadagnando popolarità in tutto il mondo’, ha affermato l’azienda. ‘Ecco perché è fondamentale salvaguardare te stesso in modo da non perdere denaro, password o account di gioco che hai creato nel corso degli anni’.