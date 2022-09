Nel corso delle ultime ore la nota casa automobilistica tedesca Mercedes ha presentato in veste ufficiale per il mercato italiano la nuova elettrica Mercedes EQS SUV. Quest’ultima, in particolare, era già stata annunciata presso altri mercati ad aprile, ma ora è arrivata finalmente anche da noi. Scopriamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes annuncia in veste ufficiale anche in Italia la nuova Mercedes EQS SUV

Approda ufficialmente anche nel nostro paese la nuova vettura del noto marchio tedesco Mercedes. La nuova Mercedes EQS SUV, in particolare, è disponibile sia in versione da 5 posti sia in versione da 7 posti e misura rispettivamente 5.125 mm lunghezza x 1.959 mm larghezza x 1.718 mm altezza.

Gli allestimenti disponibili fra cui scegliere sono in totale quattro, ovvero Electric Art Premium, AMG Line Premium, AMG Line Premium Plus e AMG Line Business Class. Ognuno di questi allestimenti ha delle sue peculiarità, ma tutti condividono il nuovo sistema di infotainment MBUX, una telecamera a 360 gradi per il parcheggio, l’Head-Up Display e tanto altro.

Per quanto riguarda motorizzazioni, le versioni disponibili sono EQS 450+, EQS 450 4MATIC ed EQS 580 4MATIC. La EQS 450+, ad esempio, dispone di un motore elettrico a trazione posteriore con una potenza massima di 265kw con 568 nm di coppia. L’autonomia è invece affidata a una batteria di 107,8 kWh e permette di guidare tranquillamente su strada per 660 km. La versione EQS 450 4MATIC, invece, dispone invece di due motori elettrici.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Mercedes EQS SUV parte da un prezzo di 138.669 euro per la versione 450+ Electric Art Premium.