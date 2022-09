MD Discount riesce ad avvicinare gli utenti ai propri negozi in Italia, arrivano infatti tantissimi sconti molto speciali, con prezzi decisamente da non perdere di vista nell’idea comunque di cercare di spendere il minimo indispensabile, non solo sugli smartphone, ma anche sulla tecnologia.

La campagna promozionale resta perfettamente allineata con le solite soluzioni che siamo abituati a vedere da MD Discount, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza differenze particolari, e sopratutto la possibilità di fruirne pienamente a prescindere dalla dislocazione territoriale.

MD Discount: nuove offerte e grandiose offerte

All’interno del nuovissimo volantino di MD Discount gli utenti possono davvero pensare di spendere poco o niente, in particolare segnaliamo la possibilità di fruire di un risparmio decisamente importante sull’acquisto di una selezione di notebook e tablet di ultima generazione, anche se non propriamente costosi.

I modelli che maggiormente hanno catturato la nostra attenzione partono dall’HP 255G8, un notebook in vendita a soli 249 euro, ma con alle spalle la possibilità di accedere a discrete prestazioni (con 4GB di RAM). Sempre lo stesso modello, ma in una variante più costosa, è disponibile sempre da MD Discount, mediante il pagamento di un contributo di 449 euro.

Non manca anche un tablet decisamente interessante, stiamo parlando di Microtech E-Tab da 10,1 pollici, il terminale che al giorno d’oggi risulta essere disponibile a soli 99 euro, rappresentando a tutti gli effetti il giusto compromesso per ogni utente.