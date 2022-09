Euronics rilancia le migliori offerte del momento, mettendole a piena disposizione di milioni di utenti in Italia, e promettendo in cambio un risparmio che va ben oltre quanto gli altri rivenditori di elettronica sono attualmente in grado di offrire.

I consumatori possono godere degli ottimi sconti che andremo a raccontarvi, tuttavia, solamente recandosi personalmente in negozio, ed ancora più restringente è la possibilità di goderne solamente presso specifici punti vendita di proprietà del socio effettivamente indicato (quindi nemmeno ovunque in Italia).

Euronics: le offerte che nessuno si aspettava

Con il volantino Euronics attuale, tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una impareggiabile campagna promozionale, arricchita con prezzi da non credere, e soprattuto la possibilità di affidarsi ai migliori dispositivi in commercio. I top di gamma coinvolti nella stessa partono ad esempio dall’incredibile Samsung Galaxy S22, il più richiesto del momento, acquistabile con un esborso finale di soli 729 euro.

Riducendo la spesa finale da sostenere, la scelta potrà comunque ricadere anche su Honor X8 e Honor X7, passando per Motorola Moto G22, Motorola Moto G52, Honor Magic4 Lite, Galaxy A33, Galaxy A53 ed anche l’economico Realme 9 Pro. La selezione di prodotti effettivamente indicati nell’articolo è da considerarsi attiva fino ad un prezzo massimo di 400 euro, a prescindere da tutto il resto, con le più classiche condizioni di vendita del periodo (che prevedono garanzia di 24 mesi e no brand, quindi aggiornamenti tempestivi).