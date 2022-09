La scelta della propria promozione telefonica riguarda svariati fattori che possono differire anche in merito a quelle che sono le esigenze. Magari una persona specifica può trovare benefici in una promozione che un altro utente non guarderebbe neanche da lontano. Chiaramente si tratta di pura soggettività, anche se in alcuni casi l’oggettività riesce a mettere tutti d’accordo soprattutto quando si tratta di certi provider in particolare.

Ricordiamo infatti tutti che ci sono i gestori virtuali a riuscire a mettere tutti d’accordo con la stessa opinione. Tra questi diversi nomi sono diventati ormai vere certezze, proprio come lo è da tempo CoopVoce. Il provider riesce infatti a proporre sempre il meglio, con tanta qualità ma soprattutto tanta quantità. Le promozioni del gestore virtuale sono dunque tra le più gettonate, soprattutto per i contenuti che sembrano non finire mai. I prezzi poi risultano un contorno molto piacevole, visto che restano sempre gli stessi nel tempo. Ora come ora sono disponibili delle promozioni, le quali appartengono alla stessa gamma.

CoopVoce: le solite offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale con gli stessi prezzi

Forse qualcuno non se ne era accorto ma sul sito ufficiale di CoopVoce è spuntata fuori una nuova offerta ormai da quasi una decina di giorni. Stiamo parlando della nuovissima EVO 200.

Questa nuova promozione costa solo 7,90 € al mese e comprende al suo interno minuti ed SMS illimitati verso tutti con 200 giga in connessione 4G per il web. Ricordiamo che l’offerta sarà attivabile entro e non oltre il 30 settembre prossimo. Ancora disponibile poi quella da 30 giga a 6,90 € al mese per sempre.