Carrefour sorprende ancora una volta con il lancio di un volantino veramente unico nel proprio genere, rappresentante la perfetta occasione per gli utenti che sono alla ricerca del massimo, con la minima spesa, ed allo stesso tempo sono disposti a spendere cifre relativamente ridotte.

La campagna promozionale convince tutti, anche con la piena disponibilità sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti da Carrefour sono perfettamente effettuabili in ogni negozio sul territorio, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari, in termini di disponibilità. Nel mentre, ricordiamo ad ogni modo che è prevista la garanzia di 24 mesi, per ogni prodotto legato alla tecnologia.

Carrefour: ecco i nuovi sconti

La spesa da Carrefour è davvero ridottissima sull’acquisto di nuovi smartphone, in quanto l’intero volantino focalizza la propria attenzione sull’ottimo Galaxy A02s, oggi acquistabile pensate a soli 95,40 euro, un prezzo di assoluto rispetto per la qualità generale del prodotto stesso, sebbene comunque sul mercato siano disponibili solamente 800 pezzi (da distribuire in tutta Italia).

La scheda tecnica convince con una serie di ottime specifiche tecniche, atte a migliorare la vita dei consumatori; non mancano infatti una batteria da ben 5000mAh, per amplificare la durata in termini temporali, ben 3GB di RAM affiancati da 32GB di memoria interna, ed anche un display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+.

Il prezzo, lo ricordiamo, comprende le più classiche condizioni di vendita, in modo da essere sicuri di avere il meglio, alla giusta cifra finale.