L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha fatto il suo debutto su TikTok nel tentativo di fare appello ai giovani in vista delle elezioni nazionali questo mese.

“Ciao ragazzi, eccomi qui“, si presenta così, dando il via al suo breve video sul sito di social media di proprietà cinese, più comunemente usato dagli adolescenti e dominato da ballerini e clip di moda.

Berlusconi, che ha guidato per tre volte il governo italiano, sta pianificando una rimonta politica alle urne del 25 settembre, dopo che le dimissioni a luglio del presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno riportato il Paese nella crisi politica.

Secondo i sondaggi, l’alleanza tra Forza Italia di Berlusconi, Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di estrema destra di Giorgia Meloni sono i favoriti per la vittoria delle elezioni.

Arrivano le elezioni

La presenza di Berlusconi su TikTok è strategica poiché l’Italia ha abbassato l’età che gli elettori devono raggiungere prima di poter eleggere i senatori dai 25 ai 18 anni, aprendo la strada a 4 milioni di giovani adulti che hanno ottenuto il diritto di voto per la prima volta.

“Ci sono 5 milioni di voi ragazzi su questa piattaforma e il 60% di voi ha meno di 30 anni e sono un po’ invidioso”, ha aggiunto in un video.

Seduto come al solito dietro la sua scrivania, il leader di Forza Italia ha detto che utilizzerà la piattaforma per raccontare ai giovani come potrebbe trasformare l’Italia in “un Paese che offre nuove opportunità e la possibilità di realizzare i tuoi sogni“.

In un secondo video di TikTok, Berlusconi ha raccontato una barzelletta su Vladimir Putin, Joe Biden e il Papa. Dopo il video, l’ex premier ha raggiunto più di 350mila follower in meno di un giorno.

Ma non è l’unico leader politico italiano che ha sviluppato un gusto per TikTok per interagire con un pubblico più giovane.