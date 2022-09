WindTRE: offerta shock con giga senza limiti, Iliad e TIM tremano

Come WindTRE pochi altri gestori stanno riuscendo a tenere viva le loro offerte. Si tratta infatti di soluzioni già viste che il pubblico molto spesso decide di evitare proprio per i soliti prezzi ma soprattutto per la solita qualità. Il noto provider che si colora di arancione nelle sue linee sta riuscendo invece a dare grande garanzia soprattutto da questo punto di vista, ovvero quello qualitativo.

Le offerte proposte sono più o meno sempre uguale, ma a cambiare sono gli aspetti fondamentali, ovvero il prezzo e soprattutto qualche piccolo contenuto. WindTRE è riuscita a dare seguito alle sue mire espansionistiche, le quali si sono concretizzate grazie all’acquisizione di tantissimi nuovi clienti soprattutto a spese dei gestori concorrenti. Tra questi ricordiamo Vodafone e Iliad che stanno provando a concorrere in ogni modo, ma senza successo. Il primo non riesce ad eguagliare i prezzi, mentre il secondo non riesce a stare dietro alla qualità di WindTRE. In quest’ultimo periodo una promozione in particolare starebbe rubando la scena a tutti.

WindTRE: ecco la migliore promo del momento con tutto incluso e con giga illimitati

Davvero eccezionale la nuova proposta di WindTRE, la quale prende il nome di GO Unlimited Star+. Al momento è una delle migliori soluzioni visto che non ci sono altre aziende in grado di proporla. Al suo interno tutti gli abbonati alla promo avranno infatti giga senza nessun limite con la velocità del 5G attiva. Sono inoltre presenti anche SMS e chiamate senza limiti per un costo mensile di 7,99 € al mese.

Ricordiamo però che tale promozione sarà riservata solo ad alcuni fortunati che saranno selezionati tramite contatto telefonico.