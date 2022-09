L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso che, a partire dal prossimo 10 ottobre 2022, il costo di alcune offerte Rete Sicura Mobile sarà di 1.99 euro al mese per tutti.

Il servizio Rete Sicura 2.0, vi ricordo, che comprende a protezione della navigazione da malware e virus, bloccando siti web malevoli ed email di phishing, la funzionalità di Parental Control con il blocco dei siti non adatti ai più piccoli e la possibilità di impostare degli orari per l’utilizzo di internet e molto altro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Rete Sicura 2.0 a 1.99 euro al mese

L’operatore rosso ha recentemente rilasciato la nuova funzionalità denominata ID Monitoring, fornita da Iris powered by Generali, permette ai clienti clienti di rete mobile di verificare se i propri dati personali sono stati esposti nel Dark Web. Si ricorda che Rete Sicura 2.0, come anticipato, è la nuova denominazione data al precedente servizio Digital Privacy & Security.

A partire dal 19 giugno 2022, Digital Privacy & Security è tornato infatti a utilizzare il nome Rete Sicura che era stato abbandonato a novembre 2020, in questo caso cambiando appunto denominazione in Rete Sicura 2.0, sia per le nuove attivazioni che per tutti i già clienti Vodafone che lo avevano attivo. Questa nuova modifica unilaterale riguarda alcuni già clienti Vodafone di rete mobile che hanno attualmente attivo nella propria SIM l’opzione Rete Sicura e pagano meno dell’attuale prezzo mensile in commercio.

A partire dal primo rinnovo successivo al 10 Ottobre 2022, il costo di alcune offerte di Rete Sicura mobile aumenterà, quindi di 0,99 euro al mese o 0,50 euro al mese in base all’offerta, per un totale di 1,99 euro al mese. Nessuna modifica per chi già possiede Rete Sicura a 1,99 euro al mese.