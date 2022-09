TIM: super offerte contro Vodafone e Iliad, ecco anche 100GB

Per più ragioni bisogna guardarsi sempre intorno quando si vuole cambiare tariffa telefonica, o semplicemente la promozione. Ci sono opportunità ogni giorno anche perché i gestori sono talmente tanti che risulta esserci solo l’imbarazzo della scelta. Volete avere un prezzo molto più basso? Ecco che corrono in vostro aiuto diversi gestori che da sempre operano in Italia come fa anche TIM.

Le offerte di quello che forse è il gestore più comune in assoluto stanno prendendo pian piano piede. Stiamo parlando delle ultime, quelle che con tanti giga ma soprattutto con prezzi molto più bassi della norma riescono a tenere ampiamente il mercato. Ovviamente ricordiamo che si tratta di offerte piene di qualità, per cui non ci saranno problemi di nessun genere in nessuna parte d’Italia. L’obiettivo di TIM in questo momento è mettere i bastoni tra le ruote a gestori come Vodafone e con queste soluzioni non può fare altro che riuscirci.

TIM: queste sono le migliori offerte che potevate trovare durante il mese di settembre

TIM propone attualmente una gamma di offerte, tra cui ce ne sono diverse molto interessanti. La prima è certamente la TIM Wonder Five, la quale propone ogni mese minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri sia fisiche mobili, SMS senza limiti e 70 giga al costo di 7,99 € al mese. La promo può essere attivata solo se si proviene da un altro numero attivando la portabilità.

Possibile poi arrivare a 10 € al mese per avere anche il 5G incluso. In questo caso la promo cambia nome e diventa TIM 5G Power Smart.