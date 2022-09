Euro NCAP in questi giorni ha ufficializzato che Tesla Model Y, una delle auto a guida autonoma di punta dell’azienda, ha ottenuto una valutazione complessiva di 5 stelle sulla sicurezza.

Negli anni sono state frequenti le critiche rivolte a Tesla e il suo CEO, Elon Musk, sulla sicurezza sempre altalenante dei suoi veicoli. Sì sono verificati incidenti, con feriti o vittime, e altri accaduti di varia natura tra cui svariate denunce. Tuttavia, questi avvenimenti sono solo una faccia della medaglia. Il risultato della Model Y sembra dimostrare il contrario, almeno per questo modello specifico.

Tesla Model Y raggiunge traguardi incredibili: valutata 5 stelle per la sicurezza

I miglioramenti apportati alla nuova Model Y sono molteplici. L’azienda, oltre a puntare ad una maggiore sicurezza per il guidatore e l’auto in sé, ha apportato delle migliorie al telaio, sia anteriormente che sul retro. Inoltre: airbag laterali, sistema Multi-Collision Braking e un sistema di monitoraggio per il conducente. Tutti questi elementi giocano ovviamente un ruolo chiave anche nell’incrementare e potenziare il livello di sicurezza.

I risultati ottenuti da Model Y sono davvero notevoli. Il punteggio è uno dei più alti visti fino ad ora e ammonta quasi al 98% in alcune categorie. Un record che fa la differenza per l’azienda e soprattutto per i guidatori. Munirsi di auto così accessoriate e tecnologiche è incredibile ma talvolta rischioso. Un solido sistema di tecnologie avanzate e al passo coi tempi come quello di cui è provvisto l’ultimo modello della gamma Y può fare la differenza quando si è alla guida, per sé e per gli altri.