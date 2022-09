Spusu Mobile è pronta a fare la differenza, nel corso del mese di Settembre ha rinnovato le proprie offerte, aprendo a tutti gli effetti le porte del proprio mondo ad un numero sempre crescente di consumatori, garantendo nel contempo un risparmio assolutamente incredibile.

A differenza di quanto vi abbiamo raccontato per TIM o Vodafone, ogni singola offerta di Spusu può essere attivata direttamente dal sito ufficiale, e non richiede la portabilità da uno specifico operatore telefonico. La promessa, inoltre, viene mutuata da quanto abbiamo sempre visto da Iliad, ovvero vengono garantite tariffe senza costi nascosti, in altre parole non sono previste rimodulazioni, il prezzo sarà lo stesso “per sempre”.

Spusu: incredibili offerte dai prezzi molto bassi

L’offerta più economica prende il nome di Spusu Mini, è la promozione a consumo, che prevede quindi un obbligo di 20 euro di ricarica iniziale (con 2GB di dati in omaggio), per poi offrire all’utente una spesa di 4 euro a GB, nonché 4 centesimi al minuto, e per ogni SMS inviato.

Spostando l’attenzione sulle promozioni a prezzo fisso, ecco arrivare Spusu 1, una soluzione da soli 3,99 euro al mese, con la quale riuscire a godere di 1GB di traffico dati al mese (+2GB di riserva), ma anche di 100 minuti e SMS da utilizzare verso tutti.

Con il prezzo di 4,98 euro al mese, incrociamo Spusu 10, l’offerta con 10GB di internet in 4G+ (+20GB di riserva), ma anche 1000 minuti verso tutti e 200 SMS da utilizzare a piacimento verso un qualsiasi operatore telefonico.

In ultimo parliamo di Spusu 50, l’offerta più richiesta dal pubblico italiano, proposta al prezzo di 5,98 euro al mese, con bundle appunto di 50GB di traffico dati, 2000 minuti ed anche 500 SMS da utilizzare sempre verso tutti.