MD Discount: storici gli sconti di oggi al 70%, battuta Lidl

Se un giorno l’Italia dovesse crollare, a reggerla ci sarebbero tutte le strutture tirate su dai grandi nomi che si occupano del mondo dei supermercati. Dopo questa piccola parentesi ilare, possiamo parlare di quanto siano importanti soprattutto in questo momento. I prezzi continuano a restare tra i più bassi nonostante i grandi aumenti, soprattutto se si tiene in esame un colosso come MD Discount.

Secondo quanto riportato infatti i supermercati che battono l’insegna dell’azienda starebbero fornendo il massimo supporto ai cittadini, i quali avrebbero riconosciuto un annetto risparmio rispetto alle altre concorrenti.

Ciò che stupisce è che MD ultimamente starebbe focalizzando il suo interesse anche sull’elettronica di consumo. All’interno dell’ultimo volantino è infatti possibile notare come siano disponibili prodotti che prima non entravano assolutamente all’interno del mondo dei supermercati.

MD Discount: sul nuovo volantino ci sono prezzi eccezionali anche per quanto riguarda l’elettronica di consumo

Nessuno avrebbe mai pensato di trovare delle offerte del genere a prezzi così bassi all’interno del catalogo di MD.

Stando a quanto riportato ufficialmente, ecco una friggitrice ad aria, soluzione ormai molto gettonata che in questo caso costa 39,90 €. Se vuoi puoi anche un frigorifero monoposto del celebre marchio Hisense, il quale viene proposto a 209 €. Ma non biasimare poi le altre due offerte, ovvero una scopa elettrica wireless del famosissimo marchio Rowenta e una lavatrice da ben 8Kg di capienza. I prezzi sono rispettivamente di 84,90€ e 269€.

Ogni prodotto che acquisterete sarà garantito per un periodo di due anni proprio come impongono le regole. Potete stare quindi sicuri di poter fare l’affare nel migliore dei modi.