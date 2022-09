La Tesla Model Y ha ricevuto il punteggio più alto in assoluto nell’ultimo crash test di sicurezza condotti dal “Programma europeo di valutazione delle auto nuove (Euro NCAP)”.

Ha ottenuto una valutazione completa di 5 stelle e un punteggio eccezionale del 97% nella categoria “Protezione degli occupanti adulti”, il più alto di qualsiasi altro veicolo testato. Ha anche ricevuto uno score del 98% nella categoria “Safety Assist”, punteggio che non sarebbe possibile senza l’uso del radar.

Nella categoria “Protezione degli occupanti adulti”, la Tesla Model Y ha ottenuto 36,9 punti su un totale di 38, mentre nella categoria Safety Assist ha ottenuto un punteggio quasi perfetto di 15,7 punti su 16 perdendo solo 0,3 punti.

Ecco perchè il punteggio è alto

Nella categoria “Child Occupant Protection” invece, la Tesla Model Y ha ricevuto un punteggio di 43 punti su un totale di 49 punti portando il punteggio all’87% poiché mancava di un sistema di sicurezza per bambini sul sedile del passeggero anteriore e sul sedile centrale della seconda fila.

I modelli testati dall’Euro NCAP erano le varianti Tesla Model Y a doppio motore Long Range e Performance, e questa valutazione è valida sia per i modelli con guida a sinistra (LHD) che per quelli con guida a destra. Le auto testate sono state prodotte presso la Gigafactory di Tesla a Berlino, in Germania.

NCAP ha anche testato il nuovo arrivato completamente elettrico della Great Wall Motor Company cinese: l’ORA Funky Cat. Anche la piccola berlina elettrica ORA Funky Cat ha ottenuto una valutazione a cinque stelle. Ha ottenuto un punteggio dell’83% per la protezione degli occupanti adulti, dell’83% per la sicurezza dei bambini e del 74% per la sicurezza dei pedoni. In totale il punteggio era del 93%.