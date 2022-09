Il nuovissimo Honor 70 è finalmente disponibile per la vendita direttamente sul sito dell’azienda HiHonor. I prezzi saranno come preannunciato, quindi 549,90€ per la versione da 8+128GB e 599,90€ per la versione da 8+256GB.

Canta era l’attesa, proprio come era scaturito dalla conferenza stampa di presentazione dello smartphone. Il claim ha dato il nome alla conferenza stampa presentata dal brand lo scorso 2 settembre: un incontro dove HONOR ha rivelato in anteprima MagicOS 7.0, un sistema operativo per la collaborazione intelligente basato su Android, PC e sistemi operativi IoT, che abbraccia standard aperti per facilitare la collaborazione tra smartphone, tablet, PC e altri prodotti IoT.

HONOR 70 è disponibile anche su Amazon al prezzo di €549,90 nelle versioni verde e nero a questo link, nei migliori negozi di elettronica e presso gli operatori Vodafone e Wind3.

Questo è stato un anno importante per il brand: HONOR ha infatti ottenuto un totale di 35 premi dai media mondiali e, in particolare, HONOR 70 si è aggiudicato ben 21 premi in varie categorie. Un gran numero di media tecnologici leader a livello mondiale ha classificato HONOR 70 come “Best of IFA”. TechRadar, uno dei principali media tecnologici a livello mondiale, ha dichiarato che HONOR 70 si annovera tra i migliori telefoni android in commercio nell’anno in corso. Anche Forbes, uno dei principali media economici internazionali, si è dichiarato positivamente colpito per le features dello smartphone.

Ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche c’è una fotocamera da 54MP con sensore IMX800 Super Sensing. Molto gradevole anche il design, tipico della casa produttrice ma molto ben rifinito anche per quanto riguarda la texture.