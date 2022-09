Expert ricorda al pubblico italiano di poter essere la valida alternativa che stavamo aspettando, data la presenza di una bellissima campagna promozionale arricchita di prezzi decisamente ridottissimi rispetto al listino originario.

Per cercare di contrastare l’incredibile crescita dei supermercati, l’azienda propone un volantino attivo globalmente, ovvero tutti gli utenti hanno effettivamente la possibilità di richiederlo, a prescindere dalla provenienza. In aggiunta, coloro che decideranno di affidarsi al sito ufficiale, potranno anche ricevere la merce presso il domicilio, sebbene sia necessario versare un piccolo contributo fisso.

Per i nuovi codici sconto Amazon gratis, è disponibile un incredibile canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

Expert: occhio allo sconto, ecco tutti i nuovi prezzi

Con il volantino expert gli utenti sono sempre pronti a spendere cifre molto buone, sopratutto nel caso in cui si tratti di mettere le mani sulle migliori occasioni del periodo, in particolare smartphone legati ad un prezzo che non superi i 500 euro.

Il più costoso della selezione è infatti lo Xiaomi Mi 11 Lite, nella variante 5G, disponibile proprio alla cifra indicata. Scendendo nella qualità generale, incrociamo poi Oppo A94, Oppo A16s, realme 9i, Honor Magic4 Lite, Motorola Moto G32, Xiaomi Redmi Note 11, Oppo A54s e similari.

Nel caso in cui foste effettivamente interessati all’acquisto di uno smartphone di fascia alta, il nostro consiglio è di puntare fortissimo sull’Apple iPhone 13, disponibile nel periodo corrente a soli 899 euro, ed assolutamente in grado di dire la sua, sebbene sul mercato sia da pochissimo presente il più recente Apple iPhone 14.