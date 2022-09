Eurospin: offerta imbattibili distruggono Lidl, tutto al 90%

Uno dei migliori colossi nel mondo dei supermercati, che soprattutto nell’ultimo triennio si è dato tanto da fare per il pubblico, è Eurospin.

Soprattutto in periodo di Covid, quando il cibo era quasi razionato e c’era difficoltà nei punti vendita, Eurospin ha avuto quella marcia in più. A riconoscerlo e soprattutto il pubblico che tende ad avere un occhio di riguardo per questo marchio, il quale avrebbe battuto anche nomi altisonanti come quelli di Conad. La tensione di questo marchio inoltre non ci sta focalizzando solo sulle solite cose che potete trovare tra le corsie e sugli scaffali dei supermercati. Infatti Eurospin ha deciso di mettere a disposizione del pubblico, come è possibile notare all’interno dell’ultimo volantino di settembre, anche la piccola elettronica di consumo. Le offerte sono nettamente più invitanti rispetto a quelle proposte dalla concorrenza, la quale resterà al palo anche in questo caso.

Eurospin: il nuovo volantino lancia delle sorprese soprattutto per quanto riguarda l’elettronica

State cercando alcuni elettrodomestici per la vostra casa? A correre in vostro soccorso è Eurospin, il famoso supermercato che nel nuovo volantino include prodotti di livello. Ecco una gelatiera Ariete da 39 euro o magari un robot da cucina da 199 euro.

Ovviamente non finisce qui visto che sono disponibili anche altri articoli. Ad esempio e con congelatore a pozzetto che vale 189 € mentre infine è presente un frigorifero del marchio Candy da 329 €.

Questi prodotti che trovate in esclusiva da Eurospin hanno una garanzia di un periodo di due anni. Per poter usufruire della garanzia servirà solo recarsi al punto vendita dove si è completato l’acquisto.