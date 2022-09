Euronics non ha pietà delle dirette concorrenti del mercato, arrivano infatti sconti del 50% su tutto solamente oggi, che possono aiutare gli utenti a risparmiare molto più del previsto, ed allo stesso tempo godere di estrema qualità nei prodotti effettivamente acquistabili.

La campagna promozionale rappresenta sin da subito il giusto compromesso per coloro che vogliono godere di un’ottima dose di risparmio, ma allo stesso tempo non si sentono pronti a rinunciare alla qualità generale. L’unica grande limitazione riguarda la disponibilità in Italia, in quanto comunque gli acquisti non possono in nessun modo essere completati sull’intero territorio, ma sono riservati a specifiche realtà, quali ad esempio soci di appartenenza.

Euronics: quanti sconti, i prezzi sono ai minimi storici

Euronics stringe di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti attualmente disponibili, garantendo a tutti gli effetti la possibilità di accedere anche ai top di gamma, senza essere minimamente costretti a versare cifre folli. I due best buy di casa oppo, quali sono Reno8 Pro e reno8, sono già disponibili a 799 e 599 euro, mentre l’alternativa che tutti vorranno poter cogliere al volo, è sicuramente il Galaxy S22, acquistabile a soli 729 euro.

Non mancano ovviamente una bellissima selezione di sconti legati a prodotti decisamente più economici, non sono da trascurare i vari Galaxy A33, Galaxy A53, Realme 9 Pro, Motorola Moto G52, Motorola Moto G22, Honor X8 e Honor X7, come anche il recentissimo Magic4 Lite, tutti disponibili ad un prezzo che non supera i 400 euro.